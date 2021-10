Hamilton Global Opportunities : 3 M$ dans Miami International Holdings

(Boursier.com) — Hamilton Global Opportunities annonce une opération d'investissement d'un montant de 3 millions de dollars dans Miami International Holdings, l'un des principaux opérateurs sur le marché des options aux États-Unis.

Miami International Holdings est la société mère de plusieurs places boursières utilisant la plate-forme MIAX développée en propre pour le négoce de produits dérivés. Outre les trois marchés boursiers agréés aux États-Unis (Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX), MIAX Pearl, LLC (MIAX Pearl) et MIAX Emerald, LLC (MIAX Emerald et ensemble avec le MIAX et le MIAX Pearl, le MIAX Exchange Group), MIH compte également parmi ses filiales le Minneapolis Grain Exchange, LLC, plate-forme de négociation et de compensation (Designated Contract Market (DCM) et Derivatives Clearing Organization (DCO)) agréée par la U.S. Commodity Futures Trading Commission, commission chargée de la réglementation du négoce de produits dérivés de denrées aux États-Unis, et la bourse des Bermudes, le Bermuda Stock Exchange