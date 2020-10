Halliburton s'en sort bien au troisième trimestre

Halliburton s'en sort bien au troisième trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Halliburton , le fournisseur américain de services pétroliers, a annoncé pour son troisième trimestre un bénéfice ajusté supérieur aux attentes de marché, mais des revenus un peu courts. Le groupe a essuyé une perte nette trimestrielle de 17 millions de dollars et 2 cents par titre, contre 295 millions de dollars de profit net soit 34 cents par action un an avant. Le bénéfice ajusté est ressorti néanmoins positif de 11 cents par titre, contre un consensus FactSet de 8 cents. Les revenus se sont effondrés de 46% en glissement annuel à 2,98 milliards de dollars, alors que le consensus était de 3,09 milliards de dollars sur la période. Les revenus de finalisation et production ont baissé de 55% à 1,57 milliard. Les revenus de forage et évaluation ont corrigé de 31% à 1,4 milliard.

Jeff Miller, directeur général de l'affaire, estime que le rythme de déclin de l'activité sur les marchés internationaux ralentit, alors que la structure de l'industrie en Amérique du Nord continue de s'améliorer et que l'activité se stabilise.