Halliburton renoue avec les bénéfices

(Boursier.com) — Halliburton , mastodonte des services pétroliers, a annoncé pour le troisième trimestre un bénéfice net part du groupe de 236 millions de dollars soit 26 cents par titre, contre une perte de 17 millions de dollars un an plus tôt. Sur ce trimestre clos fin septembre, le groupe de Houston a bénéficié d'un rebond de la demande provenant des producteurs de pétrole et gaz, avec la flambée des cours du brut. Le bénéfice ajusté par action a été de 28 cents sur le trimestre. Les revenus ont totalisé quant à eux 3,9 milliards de dollars, contre 3,7 milliards de dollars au deuxième trimestre. Le bénéfice opérationnel a été de 446 millions, contre 434 millions sur le trimestre antérieur. Le consensus de marché était situé à 27 cents de bénéfice ajusté par action et 3,91 milliards de dollars de revenus.