Halliburton : pertes massives au second trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Halliburton a annoncé pour son second trimestre fiscal une chute de 46% de ses revenus à 3,2 milliards de dollars, pour une perte de 1,68 milliard de dollars. Sur le trimestre clos en juin, le bénéfice ajusté a représenté 5 cents par titre, contre un profit de 35 cents un an avant. Le profit ajusté ressort toutefois supérieur aux attentes de 17 cents par titre. La perte nette totalise quant à elle 1,91$ par titre, contre +9 cents de bpa positif un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel ajusté a été de 236 millions de dollars, contre 49 millions de consensus et 502 millions un trimestre auparavant. Au premier trimestre 2020, le groupe avait déjà déploré une perte nette conséquente de 1 Md$ et 1,16$ par titre.