Halliburton : juteux ?

(Boursier.com) — Halliburton , acteur américain majeur des services pétroliers, a annoncé pour son quatrième trimestre un bénéfice ajusté par action de 0,86$, hors pertes liées à l'Argentine dues principalement à la dévaluation. Les revenus trimestriels ont été de 5,7 milliards de dollars et la marge opérationnelle a représenté 18%. Le consensus était de 0,8$ de bpa ajusté pour 5,78 milliards de revenus. Le cash flow des opérations a été de 1,4 milliard de dollars, tandis que le free cash flow s'est établi à 1,1 milliard de dollars. Le bénéfice net consolidé a atteint 661 millions de dollars soit 74 cents par titre. Sur l'exercice, les revenus ont progressé de 13% à 23 milliards, tandis que le bénéfice opérationnel a grimpé à 4,1 milliards.

"2023 a été une excellente année pour Halliburton, nos deux divisions ayant réalisé leurs marges opérationnelles les plus élevées depuis plus d'une décennie", a commenté Jeff Miller, président-directeur général. "Nous avons généré environ 2,3 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible au cours de l'année, remboursé environ 300 millions de dollars de dettes et restitué 1,4 milliard de dollars aux actionnaires par le biais de rachats d'actions et de dividendes, ce qui représente plus de 60% de notre flux de trésorerie disponible"... "Je suis enthousiasmé par l'année 2024. Les perspectives de demande de services pétroliers restent solides. Je m'attends à ce que nous approfondissions et renforcions notre proposition de valeur et que nous générions d'importants flux de trésorerie disponibles".