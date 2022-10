Halliburton double ses profits

(Boursier.com) — Halliburton a doublé ses bénéfices avec la flambée de la demande. Le groupe de services pétroliers a annoncé un bénéfice ajusté trimestriel par action de 60 cents sur la période close en septembre. Le directeur général du groupe, Jeff Miller, évoque la demande structurelle en pétrole et gaz, qui soutient donc l'activité. Le groupe a finalisé le mois dernier la cession de ses activités russes à un groupe d'anciens employés basés dans le pays. Sur le trimestre clos, le bénéfice net a représenté 544 millions de dollars soit 60 cents par titre, contre 236 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus ont été de 5,36 milliards de dollars, contre 3,86 milliards un an auparavant. La croissance séquentielle a été de 6%. Le consensus FactSet était de 56 cents de bénéfice ajusté par action et 5,34 milliards de revenus.