Halliburton : des pertes massives déjà dans les cours ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Halliburton gagne un peu de terrain avant bourse ce mardi à Wall Street, alors que le fournisseur de services pétroliers vient pourtant de dévoiler une perte conséquente de près de 1,7 milliard de dollars pour son quatrième trimestre fiscal. Pour le 4ème trimestre fiscal, la perte nette a donc atteint 1,65 milliard de dollars et 1,88$ par titre, contre un bénéfice de 664 millions de dollars et 76 cents par action un an auparavant. En dehors d'une charge non récurrente de dépréciation de 2,2 milliards de dollars sur l'ajustement de la structure aux conditions de marché, ainsi que d'autres éléments, le bpa ajusté a atteint 32 cents alors que le consensus se situait à 29 cents. Les revenus trimestriels ont décliné de 6% en glissement annuel pour ressortir à 5,19 milliards, contre 5,13 milliards de consensus.