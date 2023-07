Halliburton dépasse le consensus de profits

(Boursier.com) — Halliburton , géant des services pétroliers, a dépassé les attentes de bénéfices du deuxième trimestre. Le bénéfice net est ressorti à 610 millions de dollars, ou 68 cents par action, contre 651 millions de dollars, ou 72 cents par action, il y a un an. Le bénéfice net ajusté dilué par action a été de 77 cents, en croissance de plus de 50% en glissement annuel. Le consensus FactSet pour le bénéfice par action était de 75 cents sur une base ajustée. Les revenus ont bondi de 14% à 5,8 milliards de dollars, contre 5,86 milliards de consensus. La marge opérationnelle a été de 17,4%, une augmentation de 329 points de base en glissement annuel. Le cash flow des activités opérationnelles a été de 1,1 milliard et le free cash flow de 798 millions de dollars.