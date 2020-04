Halliburton décroche après les comptes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Halliburton corrige avant bourse à Wall Street, alors que le géant américain des services pétroliers a publié ce lundi pour son premier trimestre fiscal une perte nette de 1,02 milliard de dollars soit 1,16$ par titre, contre un bénéfice net positif de 152 millions de dollars et 17 cents par titre un an auparavant. Le groupe a reconnu en effet des dépréciations et autres éléments de 1,1 milliard de dollars afin d'ajuster sa structure de dépenses aux conditions actuelles de marché particulièrement déprimées. Hors éléments, le bénéfice ajusté par action a représenté 31 cents, contre un consensus FactSet de 25 cents. Les revenus trimestriels ont décroché quant à eux de 12% en glissement annuel pour ressortir à 5,04 milliards de dollars, contre environ 5 Mds$ de consensus.

Jeff Miller, directeur général du groupe, indique que l'industrie fait face actuellement au double choc d'une chute massive de la demande et d'une offre surabondante. Par conséquent, le dirigeant s'attend à ce que l'activité en Amérique du Nord décline fortement durant le second trimestre et reste déprimée jusqu'à la fin de l'année.