Halliburton bat le consensus

(Boursier.com) — Halliburton , le géant américain des services pétroliers, a annoncé pour le second trimestre fiscal des comptes supérieurs aux attentes de marché. Le bénéfice net a représenté 227 millions de dollars et 26 cents par titre, contre 170 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 3,71 milliards de dollars, contre 3,45 milliards un an auparavant. Le consensus FactSet était situé à 22 cents de bpa ajusté pour 3,71 milliards de dollars de facturations.