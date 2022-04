Halliburton a quasiment doublé son bénéfice

(Boursier.com) — Halliburton , géant des services pétroliers, a annoncé ce mardi une augmentation de 85% de son bénéfice ajusté, dopé par la hausse des cours du brut et son impact sur la demande sectorielle. Le groupe de Houston a affiché sur la période close fin mars un profit ajusté de 314 millions de dollars soit 35 cents par action, contre 170 millions de dollars un an plus tôt. Une charge avant imposition de 22 millions de dollars a été passée sur le trimestre pour dépréciation des actifs en Ukraine. Le bénéfice net consolidé a été de 263 millions de dollars soit 29 cents par action. Les revenus ont totalisé 4,3 milliards de dollars, contre 3,5 milliards sur la période correspondante, un an avant. Le bénéfice opérationnel a été de 511 millions, contre 370 millions un an plus tôt.