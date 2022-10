Haffner Energy va installer une unité Synoca pour un client de Carbonloop

(Boursier.com) — Carbonloop et Haffner Energy ont signé un bon de commande pour la fourniture, l'installation et la mise en service par Haffner Energy d'une unité Synoca. Cet équipement est destiné à produire du gaz renouvelable par thermolyse de biomasse, pour un site client de Carbonloop situé dans les Yvelines. Ce projet, développé, financé et exploité par Carbonloop, permettra la production locale d'énergies "carbone négatif".

Cette première réalisation s'inscrit dans la stratégie des deux partenaires de décarboner l'industrie et la mobilité lourde.

Il s'agit de la première commande signée dans le cadre du contrat commercial conclu en octobre 2021 entre les deux sociétés. Les équipements commandés produiront de l'Hypergaz (gaz renouvelable) à hauteur de 500 kW PCI, à partir de biomasse provenant de coproduits ligneux issus de l'exploitation agricole et forestière collectés localement. L'ensemble du dispositif contribuera à séquestrer environ 1.000 t CO2e par an, certifiées par des crédits carbones. Le gaz renouvelable sera valorisé en électricité et en chaleur renouvelables, qui assureront l'autoconsommation du site, un pôle d'agriculture régénératrice innovant en cours de construction dans les Yvelines.

La mise en service de premier projet pour Carbonloop est attendue pour mi-2023.