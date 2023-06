Haffner Energy : un analyste prudent

(Boursier.com) — Oddo BHF reste prudent sur Haffner Energy au lendemain de l'annonce de l'acquisition de la société Jacquier, entreprise familiale spécialisée dans la fabrication et l'assemblage d'équipements destinés aux modules de production d'hydrogène et gaz renouvelables. L'environnement sectoriel demeure sous pression avec, pour son échantillon de référence, une baisse moyenne de 42% en 2021, 31% en 2022 et 15,5% Ytd. Le plan de marche est décalé avec un exercice 2023 qui sera encore le reflet de l'accroissement des coûts pour structurer la société. Sur la base principalement d'un DCF, son objectif de cours ressort dès lors à 2,5 euros, contre 4 euros préalablement, sur la base d'un CMPC de 16,5% afin de prendre en compte les aléas liés au timing de réalisation des projets.