Haffner Energy : très forte progression attendue du chiffre d'affaires au 31 mars 2024

(Boursier.com) — Haffner Energy annonce la signature de deux contrats importants avec Carbonloop pour la production d'hydrogène renouvelable. Les deux acteurs ont signé le 31 mars deux contrats significatifs portant sur la production d'un cumul de 450 tonnes d'hydrogène par an destiné à la mobilité lourde. Ces deux contrats viennent renforcer le carnet de commandes fermes (IFRS), qui s'établit à 17,5 millions d'euros au 31 mars et qui devrait continuer à s'enrichir avec la signature de nouvelles commandes attendues prochainement. En outre, Haffner Energy a signé le 31 mars un accord de partenariat stratégique de long terme avec un important acteur industriel français pour le déploiement d'installations de production d'hydrogène, qui devrait être étendu à la production de carburant d'aviation durable (SAF). Cet accord se traduira, selon ses termes, par la commande ferme à Haffner Energy au plus tard le 30 juin 2023 d'une première installation HYNOCA pour produire jusqu'à 240 tonnes par an d'hydrogène vert à partir de biomasses résiduelles. La mise en service commercial de cette installation est prévue courant 2025. L'identité de cet acteur industriel sera divulguée d'ici la fin du mois d'avril 2023.

Haffner Energy accélère la conversion en commandes fermes de son backlog de 54 millions d'euros et élargit ses prospects commerciaux grâce à une équipe commerciale désormais composée de onze collaborateurs, contre deux il y a une année. La société devrait également bénéficier d'une clarification du cadre réglementaire français et européen, avec notamment l'ouverture imminente des appels à projet Ecosys H2 en France et la révision de la Directive sur les énergies renouvelables (RED 3) en Europe. Le retard dans la mise en oeuvre de ces mesures de soutien aux projets hydrogène a fortement affecté le développement commercial de l'exercice 2022/2023. Haffner Energy a par ailleurs engagé des actions résolues pour son développement actif aux Etats-Unis, où l'Inflation Reduction Act constitue une opportunité majeure. Le soutien apporté à la production d'hydrogène est lié à l'empreinte carbone en analyse de cycle de vie, ce qui favorise fortement les solutions carbone-négatives comme celles d'Haffner Energy.

En outre, la technologie Synoca d'Haffner Energy est particulièrement adaptée et bien positionnée, tant sur le plan technologique qu'économique, pour la production d'e-fuels et de carburant d'aviation durable (SAF), dont la production est fortement encouragée par les Etats-Unis. La technologie Synoca permet la production de SAF à partir de biomasse par la voie thermochimique (synthèse du SAF à partir de syngaz via le procédé conventionnel Fischer Tropsch). L'administration fédérale américaine (DOE) a identifié un gisement annuel d'un milliard de tonne anhydre de biomasse aux Etats-Unis afin d'assurer la production de plus de 200 millions de tonnes de SAF et d'e-fuels par an.

Dans ce contexte, l'enrichissement du carnet de commandes initié au 31 mars 2023 permettra une très forte progression du chiffre d'affaires de la société, à partir du 31 mars 2024, en comparaison des 0,3 million d'euros que la société estime réaliser au 31 mars dernier. Ce chiffre d'affaires est comptabilisé à l'avancement, avec des méthodes de reconnaissance plus conservatrices que celles initialement envisagées. Ainsi, contrairement aux anticipations originelles, les importants stocks stratégiques constitués ne seront pratiquement pas imputés au 31 mars 2023 aux commandes fermes enregistrées, et donc convertis en chiffre d'affaires, compte tenu de procédures d'imputations comptables plus restrictives.

La bonne exécution des contrats bénéficiera des avancées opérationnelles réalisées au cours de l'exercice 2022/2023 en termes de structuration des équipes et de sécurisation des approvisionnements. Au cours de la période, Haffner Energy a procédé à de nombreux recrutements, notamment dans le développement commercial et les opérations et compte désormais 72 collaborateurs, contre 25 un an plus tôt. Les compétences de la société se sont notamment renforcées en matière de gestion de projets, d'industrialisation ainsi que d'ingénierie de détail et des procédés de génération d'Hypergas et de production d'hydrogène.

Dans un contexte de tensions sur la chaine d'approvisionnement, Haffner Energy a par ailleurs déployé une stratégie d'achats pour sécuriser les principaux équipements stratégiques de ses modules Hynoca tels que les compresseurs, les fours et les systèmes d'absorption à pression modulée (PSA). Ces achats d'anticipation permettent à la société de mettre en oeuvre les contrats signés dans les meilleurs délais. Concernant le fournisseur de PSA, Xebec Adsorption, placé depuis le 29 septembre 2022 sous le régime canadien de protection contre les créanciers (LACC), ses actifs de production de PSA ont été repris le 24 février 2023 par la société américaine Ivys, spécialiste des stations de distribution d'hydrogène et d'électricité. Les discussions avancées pour la livraison des 8 systèmes PSA, objet du contrat initial avec Xebec, se poursuivent, et Haffner Energy est confiant dans la conclusion d'un accord à court terme tenant majoritairement compte des 2,4 millions d'euros d'acompte déjà versés. Haffner Energy a également diversifié ses sources d'approvisionnement de PSA en passant des commandes complémentaires à deux autres fournisseurs.

La firme dévoilera ses résultats annuels le 28 juin.