Haffner Energy : sur les 8 euros

(Boursier.com) — Haffner Energy revient sur les 8 euros ce jeudi, en recul de 0,4%, alors que le groupe lance une nouvelle phase de développement d'Hynoca, sa technologie unique de décarbonation et de production d'hydrogène vert et de gaz renouvelable par thermolyse de la biomasse. Les innovations déployées permettront d'augmenter les capacités de production d'hydrogène de chaque module tout en réduisant l'emprise au sol sur le site des clients.

Dans ce cadre, Haffner Energy vient de signer avec R-Hynoca, co-entreprise créée avec la société ENR (Réseau Energies Renouvelables), elle-même filiale de l'énergéticien strasbourgeois R-GDS, un avenant au contrat conclu en juillet 2020.

Le contrat initial prévoyait l'assemblage et l'installation en 2021 d'un module pilote d'une capacité de production de 11 kg d'hydrogène par heure, puis celles, en 2022, de deux modules complémentaires pour une production totale des 3 modules de 33 kg d'hydrogène par heure mi-2023.

L'avenant signé le 31 mai 2022 prévoit désormais la fourniture à R-Hynoca de 2 modules produisant un total de 30 kg d'hydrogène par heure au lieu des 3 initialement prévus pour la même capacité. Ces modules seront livrés sur le site de R-GDS fin 2023. D'une technologie plus performante, ils permettront également de répondre aux contraintes de place du terrain de R-GDS.

Dans l'intervalle, Haffner Energy installera à Strasbourg un module de nouvelle génération sur lequel des essais seront effectués jusqu'au 1er trimestre 2023. Les deux modules de démonstration seront progressivement déplacés sur la future station d'essais et de recherche et développement d'Haffner Energy dont la localisation est en cours d'identification.

Solutions efficaces

Conformément à la stratégie présentée lors de son introduction en bourse le 14 février 2022, Haffner Energy accélère ses investissements en 'R&D' pour proposer à ses clients, des industriels consommateurs d'hydrogène ou de gaz ainsi que des acteurs de la mobilité propre, des solutions technologiques toujours plus efficaces répondant aux besoins stratégiques de l'indépendance énergétique de l'Europe conjuguée à l'accélération de sa décarbonation...

"Insensible aux variations des prix de l'électricité grâce à l'utilisation de biomasse (dont le prix est stable dans le temps), la technologie Hynoca d'Haffner permet de produire de l'hydrogène de manière compétitive... La technologie Synoca (SYngas NO CArbon) offre également une alternative abordable au gaz naturel pour les industriels. Le contexte d'envolée des prix de l'énergie (gaz et électricité) est clairement porteur pour le groupe, qui poursuit ses développements R&D" commente Portzamparc qui vise un cours de 9,20 euros sur le dossier avec un avis à l'achat.