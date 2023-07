Haffner Energy signe un partenariat avec Resilient Hydrogen

(Boursier.com) — Haffner Energy et Resilient Hydrogen, société de développement de projets d'hydrogène vert, ont signé un accord de coopération pour le déploiement de projets basés sur les technologies 'carbone-négatives' de Haffner Energy, en Europe dans un premier temps.

L'ambition commune des deux entreprises est de proposer des solutions de décarbonation compétitives pour accompagner les acteurs de l'industrie et de la mobilité lourde dans leur transition énergétique. Ce partenariat combine des domaines d'expertises complémentaires, intégrant les solutions de Haffner Energy fondées sur la thermolyse de la biomasse pour la production d'hydrogène renouvelable, de gaz de synthèse (syngaz) et ses dérivés (dont le carburant d'aviation durable et le méthanol), et l'expérience de Resilient Hydrogen dans le déploiement de projets d'hydrogène vert à l'international.

Cette coopération se traduit par l'identification de plusieurs projets, notamment en Scandinavie et dans la péninsule ibérique.