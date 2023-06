Haffner Energy : sans réaction

(Boursier.com) — Haffner Energy réagit peu à 2,16 euros, après avoir fait part de l'acquisition de la société Jacquier, entreprise familiale spécialisée dans la chaudronnerie industrielle et la mécanique générale située dans la Marne. Cette acquisition s'inscrit dans la continuité d'un partenariat engagé avec la société Jacquier depuis 2017 pour la fabrication et l'assemblage d'équipements stratégiques destinés aux modules de production d'hydrogène et de gaz renouvelables développés par Haffner Energy.

Avec cette acquisition, Haffner Energy se dote d'un outil industriel performant pour répondre à l'accélération de la demande pour des solutions de décarbonation en France et à l'international. Grâce à ces nouveaux moyens de production et d'assemblage, Haffner Energy franchit une étape importante dans son déploiement industriel et conforte ses ambitions stratégiques ainsi que sa volonté de participer concrètement aux efforts de réindustrialisation des territoires. Les deux sociétés implantées sur la communauté de communes de Vitry, Champagne et Der ont initié une collaboration fructueuse en 2017. La société Jacquier a notamment été le principal sous-traitant de Haffner Energy pour la première étape d'industrialisation de son procédé HYNOCA, technologie innovante de production d'hydrogène renouvelable. Au-delà de la proximité géographique, les deux sociétés familiales ont renforcé leurs liens au fil des années, Haffner Energy étant aujourd'hui l'un des principaux clients de Jacquier, qui fabrique et assemble les composants stratégiques des modules HYNOCA.

L'intégration de Jacquier permet de soutenir la croissance de Haffner Energy en lui apportant son expertise technique dans la validation des procédés par le biais de tests additionnels sur la technologie, un contrôle renforcé de la qualité et des coûts des modules livrés aux clients, ainsi qu'une meilleure maîtrise de sa propriété intellectuelle.

Cette opération, d'un montant de 880.000 euros, conforte la dynamique économique et industrielle du bassin vitryat. En procédant à cette acquisition à proximité de son siège social et au coeur d'un territoire labellisé "Territoires d'industrie", Haffner Energy participe ainsi aux objectifs de réindustrialisation des territoires fixés par le plan de relance industrielle présenté le 11 mai dernier par le Président de la République.

Portzamparc parle d'une "bonne nouvelle" pour le groupe Haffner qui poursuit ses efforts de structuration et internalise des compétences recherchées. De quoi conserver le dossier en bourse...