(Boursier.com) — Après le succès de son introduction en bourse mi-février 2022 et la levée de 74,4 millions d'euros, dont 66,7 millions d'augmentation de capital, Haffner Energy renforce son organisation pour accélérer son développement dans la décarbonation et la production d'hydrogène vert à partir d'une technologie innovante de thermolyse de la biomasse.

Adeline Mickeler est nommée Directrice Administratrice et Financière, en charge de la Finance, des Ressources Humaines et des Affaires publiques et juridiques. Elle est membre du Comité Exécutif, présidé par Philippe Haffner, Président-Directeur Général, assisté de son frère, Marc, co-fondateur de la société et Directeur Général Délégué en charge de la technologie.

Diplômée de HEC, Adeline Mickeler a débuté dans l'audit chez Deloitte avant de rejoindre l'équipementier automobile Plastic Omnium, où, pendant 20 ans, elle a exercé des responsabilités financières transversales, tout en étant membre du Comité de Direction du groupe depuis 2010. Elle a notamment dirigé la communication financière et les relations investisseurs, les fusions et acquisitions, le plan stratégique et les financements. Elle a également été administratrice de sociétés en France et à l'étranger.

L'arrivée d'Adeline Mickeler s'inscrit pleinement dans la dynamique de transformation et de forte croissance sur laquelle la société est engagée. Les investissements humains, industriels et technologiques indispensables à cette stratégie feront l'objet d'un pilotage, d'un contrôle et d'une communication qu'Adeline Mickeler mettra en oeuvre, contribuant ainsi à la performance durable de Haffner Energy.