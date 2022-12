Haffner Energy : remise en cause l'objectif de CA 2022/2023

(Boursier.com) — Haffner Energy, annonce aujourd'hui la publication de ses résultats semestriels clos au 30 septembre 2022, arrêtés le 16 décembre 2022 par le Conseil d'Administration de la société. Le groupe souligne l'amélioration de la compétitivité prix des solutions HYNOCA et SYNOCA, notamment par rapport aux autres procédés de production d'hydrogène et de gaz, grâce à une technologie décorrélée de la hausse des coûts du gaz et de l'électricité, ainsi que la dynamique structurelle favorable soutenue par l'évolution du contexte géopolitique et réglementaire. L'EBITDA s'inscrit à -4,2 ME et le résultat net à -5,3 ME.

Le Backlog est de 54 millions d'euros et pipeline de 235 millions d'euros, en progression depuis l'introduction en bourse. La structure financière reste solide, avec une trésorerie disponible de 48,8 ME à fin septembre 2022. Cependant, les retards de livraison d'un fournisseur important et l'attentisme des clients au regard des subventions publiques remettent en cause l'objectif de CA 2022/2023.

Philippe Haffner, Président-Directeur Général d'Haffner Energy a déclaré : "Les résultats de ce premier semestre reflètent la transition de notre offre vers les modules HYNOCA et services associés. Fort d'une technologie disruptive, compétitive et protégée, Haffner Energy bénéficie notamment, suite à la guerre en Ukraine, de l'accélération des tendances structurelles pour plus de décarbonation et d'indépendance énergétique au niveau mondial. Les nouvelles réglementations jouent véritablement en faveur des technologies carbone négatives, et le rôle de l'hydrogène est lui-même renforcé.

Le contexte actuel d'inflation galopante du prix des énergies fossiles et de l'électricité permet aux technologies HYNOCA(R) et SYNOCA de renforcer leur différenciation vis à vis des autres procédés de production d'hydrogène et de gaz, notamment par leurs coûts énergétiques inchangés. De plus, le biochar coproduit devrait prochainement bénéficier de l'accréditation des "Carbon Removal Certificates" par l'Union Européenne, ce qui favorisera d'autant plus le développement de notre activité et l'attractivité de nos solutions.

Le gisement identifié de biomasse durable, surtout des résidus agricoles, non confronté à un conflit d'usage, est tel que la thermolyse de la biomasse apportera, selon toute vraisemblance, une contribution massive aux objectifs de production d'hydrogène vert fixés par l'Union Européenne pour 2030 (2x10 millions de tonnes par an). La thermolyse de la biomasse offre en outre l'avantage de ne pas nécessiter d'infrastructures lourdes et de forte consommation d'électricité, ce qui permet son déploiement rapide.

Forts de la poursuite de la dynamique commerciale, nous sommes confiants pour le second semestre, malgré les tensions actuelles de la "supply chain" entraînant le retard de livraisons de certains composants. En outre, bien que l'élargissement du soutien des pouvoirs publics à l'implantation de projets de production d'hydrogène renouvelable soit acté, le lancement des appels à projets, qui était attendu en cours de second semestre 2022, ne devrait être effectif qu'au premier semestre 2023. Le dépôt des dossiers d'appel à projet est généralement un prérequis pour l'engagement irrévocable des clients, ce qui retarde de quelques mois la signature des projets les plus avancés.

Ce décalage de court terme ne devrait pas avoir d'impact significatif sur nos perspectives de développement à moyen et long terme. Bien au contraire, le plan REPowerEU en Europe et l'Inflation Reduction Act (IRA) aux Etats-Unis apportent de nouvelles opportunités à la production d'hydrogène et de gaz renouvelables par thermolyse, ainsi qu'au carburant durable pour l'aviation (SAF, Sustainable Aviation Fuel)".