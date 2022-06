Haffner Energy : question de suivi

(Boursier.com) — Haffner Energy annonce que son titre a fait l'objet d'une initiation de couverture par les bureaux d'analyse de Barclays, ODDO BHF et Portzamparc, "assurant une visibilité optimale auprès des investisseurs et des marchés financiers". Ce suivi renforce la dynamique suite à l'intégration récente du titre au sein de l'indice Tech Leaders d'Euronext aux côtés de plus de 100 entreprises européennes technologiques à forte croissance.