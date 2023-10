(Boursier.com) — Haffner Energy lance une nouvelle offre d'équipement de production de gaz renouvelable pour accélérer la décarbonation de l'industrie. Cette nouvelle proposition, à la fois performante et vertueuse, développée en décuplant la puissance de sa solution Synoca, vient élargir significativement le marché adressable à court terme par Haffner Energy dans l'industrie.

Avec le lancement de cette nouvelle offre, Haffner Energy apporte désormais à ces acteurs la possibilité d'accélérer sans délai leur décarbonation sans compromis économique. Les modules Synoca permettent aux sites raccordés de servir leurs objectifs de décarbonation mais aussi de sécuriser leur approvisionnement en gaz, en remplaçant l'achat de gaz naturel par une production autonome de gaz renouvelable à partir de biomasse sourcée localement. Par ailleurs, les clients industriels réduiront dans d'importantes proportions la volatilité de leurs coûts énergétiques. En effet, les contrats d'approvisionnement en biomasse sont généralement négociés sur des durées pluriannuelles, permettant d'assurer la stabilité des coûts de l'énergie primaire, tandis que le marché international du gaz subit d'importantes fluctuations.

Protégée par de 15 familles de brevets, cette technologie innovante permet à la société d'adresser des segments de marché complémentaires, lui ouvrant de nouvelles et grandes opportunités de court terme. Par ailleurs le déploiement de la nouvelle offre Synoca dans l'industrie laisse entrevoir des bénéfices en termes de création d'emploi local non délocalisable et de circuits courts vertueux pour l'approvisionnement de la biomasse. Elle est source de souveraineté énergétique.