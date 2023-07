(Boursier.com) — Haffner Energy lance SAFNOCA, sa solution intégrée ouvrant une voie décisive pour la production massive de carburant d'aviation durable (sustainable aviation fuel - SAF) compétitif. Cette technologie brevetée de production d'hydrogène et de gaz renouvelable jouera un rôle déterminant dans la décarbonation de l'aviation. Haffner Energy annonce avoir engagé des discussions avec des acteurs de premier rang du secteur (compagnies aériennes, fournisseurs de technologies et développeurs de projets) afin de déployer SAFNOCA.

Haffner Energy cible à horizon 2025 des unités de production de SAF d'une capacité unitaire supérieure de 35.000 tonnes par an, en ligne avec les plans de décarbonation du secteur aérien. A titre d'exemple, l'aéroport international de Genève, en Suisse, a consommé en 2022 410.000 tonnes de kérosène fossile par an, pour 14 millions de passagers. Ainsi, une unité de production de SAF de 41.000 tonnes par an couvrirait 10% des besoins de cet aéroport.

"Aujourd'hui, l'aviation civile demeure presqu'entièrement dépendante des énergies fossiles, et sa décarbonation est un enjeu crucial, bien que plus complexe que pour la mobilité terrestre. A travers sa solution SAFNOCA, Haffner Energy pourra contribuer de façon massive à cette décarbonation de l'aviation en apportant le maillon manquant à la chaîne de valeur qui permettra de produire du SAF compétitif, abondant, à empreinte carbone neutre, et reposant sur des biomasses durables et diversifiées", a déclaré Philippe Haffner, Président-Directeur Général de Haffner Energy.