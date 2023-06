Haffner Energy : Décalage de l'objectif de chiffre d'affaires de 250 ME d'un an

(Boursier.com) — Haffner Energy annonce au 31 mars une prise de commandes de 14,9 millions d'euros portant le carnet de commandes à 17,5 millions d'euros. L'EBITDA est de -12,5 millions d'euros, avec un résultat net de -16,5 millions d'euros. La Trésorerie disponible est de 35,5 millions d'euros. La direction souligne la croissance du backlog (65 millions d'euros) et du pipeline (252 millions d'euros) dans un contexte réglementaire plus favorable.

Le potentiel de développement reste très significatif dans les carburants d'aviation durables (SAF).

Décalage de l'objectif de chiffre d'affaires de 250 millions d'euros d'un an, au 31 mars 2027

La société poursuit la mise en oeuvre de son carnet de commandes et devrait accélérer ses prises de commandes, ce qui permettra une très forte progression de son chiffre d'affaires au 31 mars 2024. L'ampleur de cette progression dépendra notamment de facteurs externes, en particulier des délais d'autorisation administrative des clients (obtention du permis de construire, autorisation d'exploiter...)

Par ailleurs, HAFFNER ENERGY initie une première étape de de son industrialisation avec le rachat, annoncé le 13 juin 2023, de la Société JACQUIER, entreprise familiale spécialisée dans la chaudronnerie industrielle et la mécanique générale située dans la Marne et partenaire depuis 2017 pour la fabrication d'équipements stratégiques.

La thermolyse de la biomasse développée par HAFFNER ENERGY représente une alternative technologique performante et agile pour produire de l'hydrogène et du gaz renouvelable tout en soulageant les besoins électriques croissants, en contribuant à la transition énergétique et à la décarbonation des usages. Elle permet également la production de carburants d'aviation durables (SAF) par voie thermochimique. Dans ce contexte très porteur au niveau international, mais du fait des décalages de prise de commandes depuis l'introduction en bourse de février 2022, la société reporte son objectif de chiffre d'affaires à 250 millions d'euros initialement annoncé au 31 mars 2026 au 31 mars 2027.

Philippe HAFFNER, Président-Directeur Général de HAFFNER ENERGY a déclaré : "Nous avons, au cours de l'exercice 2022/2023, posé les jalons qui nous permettent d'accélérer le déploiement de notre stratégie, en structurant nos équipes, en développant notre recherche et développement et en obtenant nos premiers succès commerciaux. L'ensemble des collaborateurs de HAFFNER ENERGY est mobilisé pour transformer en commandes des prospects en constante augmentation, pour poursuivre le développement technologique de nos solutions et pour industrialiser la production de nos modules Synoca et Hynoca. L'évolution du contexte réglementaire, notre feuille de route technologique et l'acquisition récente de la société industrielle JACQUIER soutiennent ces objectifs. Notre nouvelle organisation traduit également nos ambitions aux Etats-Unis, portées par les opportunités que nous offre l'IRA (Inflation Reduction Act). Grâce à notre technologie unique, nous nous engageons également résolument sur le développement des carburants d'aviation durables, pour lesquels nous apportons une solution agile et opérationnelle."