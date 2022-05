Haffner Energy : "contexte porteur"

(Boursier.com) — Haffner Energy recule de 0,5% à 7,65 euros ce jeudi, alors que le groupe spécialiste de la transition énergétique a annoncé renforcer son organisation pour accélérer son développement dans la production d'hydrogène vert et de gaz décarbonés à partir d'une technologie innovante de thermolyse de la biomasse.

Alban Reboul Salze est ainsi nommé Directeur des Opérations et aura pour principale mission d'accompagner le déploiement industriel d'Haffner Energy en France et à l'international. Dans cette fonction nouvellement créée et stratégique, Alban Reboul Salze supervisera notamment la direction industrielle (dirigée par Frédéric Aubert), le bureau d'études, et la réalisation ainsi que l'exploitation des projets. Il est membre du Comité Exécutif, présidé par Philippe Haffner, Président-Directeur Général, assisté de son frère, Marc, co-fondateur de la société et Directeur Général Délégué en charge de la technologie et de la Recherche et Développement.

Ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique, Alban Reboul Salze a acquis une solide expérience professionnelle au sein de la Compagnie TotalEnergies où, pendant 20 ans, il a occupé différentes responsabilités en France comme à l'international dans la direction et la gestion opérationnelle de projets industriels et énergétiques, le business développement et plus récemment dans la direction du programme digital de jumeau numérique pour l'ensemble des sites industriels de la Compagnie.

L'arrivée d'Alban Reboul Salze s'inscrit pleinement dans la dynamique de transformation et de forte croissance sur laquelle la société est engagée depuis son entrée en bourse sur le marché Euronext Growth en février 2022. Cette nouvelle organisation doit soutenir la stratégie d'industrialisation de la technologie Hynoca en Europe, en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est, en vue d'atteindre les objectifs commerciaux et financiers ambitieux de la société. "Le contexte est porteur" commente Portzamparc qui initie la couverture d'Haffner Energy avec une recommandation 'Acheter' et un objectif de cours de 9,2 euros".