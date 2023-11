Haffner Energy : bien noté !

(Boursier.com) — Haffner Energy a obtenu le niveau Argent dans le cadre de la campagne d'évaluation ESG 2023 réalisée par l'organisme indépendant EthiFinance.

Cette évaluation globale et les notes élevées obtenues par la société récompensent ses performances pour l'année 2022 et soulignent sa progression depuis 2020. En plus d'acter des progrès continus réalisés par Haffner Energy et de son positionnement avancé en la matière par rapport à la moyenne des autres sociétés évaluées, cette notation extra-financière renforce la volonté de la société de poursuivre son engagement en faveur de ses performances ESG.