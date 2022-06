Haffner Energy ajuste son objectif de chiffre d'affaires 2022-2023

(Boursier.com) — En séance, l'action Haffner Energy recule de quelque 5% revenant à 7,54 euros. Haffner Energy pâtit de la mollesse de sa perspective de chiffre d'affaires 2022-2023, qui à l'occasion de la publication des résultats annuels 2021-2022, vient d'être ajustée à "supérieur à 25 ME", contre plus de 30 ME précédemment annoncé.

Ainsi, l'exercice 2021-2022 se caractérise par la transition entre, d'une part, l'activité historique portant sur les contrats de cogénération d'eau chaude et d'énergie et, d'autre part, la nouvelle activité centrée sur les technologies de production d'hydrogène et de gaz renouvelable à partir de biomasse. Pour l'exercice 2021-2022 clos au 31 mars, Haffner réalise un chiffre d'affaires de 1,39 million d'euros.

Compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires et de la structuration en cours, reflétée principalement par la hausse des salaires et des charges externes, l'Ebitda ressort à -2,7 ME (-1,77 ME l'année précédente).

Le résultat d'exploitation tient compte d'un complément de perte à terminaison de 1,88 ME sur la phase 2 du contrat de production d'hydrogène R-Hynoca à Strasbourg. Tel que précédemment communiqué, l'avenant signé le 31 mai 2022 prévoit désormais la livraison de deux modules d'une technologie plus performante et plus compacte, dans un contexte de prix des matières et des composants plus élevés.

La perte nette s'élève à -4,8 ME (-3,02 ME au 31 mars 2021).

Au 31 mars 2022, la trésorerie disponible s'élève à 61,43 ME bénéficiant du produit net de l'IPO de 59,36 ME. La trésorerie nette ressort à 55,27 ME.

Perspectives

Haffner Energy bénéficie pleinement des tendances structurelles fortes soutenant le déploiement de sa technologie, accélérées récemment par les enjeux stratégiques d'indépendance énergétique de l'Europe et de décarbonation. Dans ce contexte, la technologie de Haffner Energy, qui permet de produire à la fois du gaz renouvelable et de l'hydrogène vert à partir de la biomasse, tout en ne dépendant que très peu du réseau électrique et du coût de l'électricité, connaît un succès croissant.

A fin juin 2022, le niveau du backlog est stable depuis l'IPO pour s'établir à 33 ME, la formalisation des principaux contrats avec Corbat, Kouros et Roussel se poursuivant. Au-delà d'un pipeline de 183 ME au moment de l'IPO, les prospects commerciaux continuent de se développer, à la fois dans la production d'hydrogène et dans celle d'hypergas (gaz renouvelable), en France, y compris la région d'outre-mer, et en Europe. De plus, Haffner Energy a multiplié les échanges constructifs avec les 'cornerstones' industriels ayant participé à l'IPO : Eren pour le financement de projets d'énergie renouvelable, Vicat pour les solutions de décarbonation industrielle, et HRS pour le stockage de l'hydrogène et la mobilité.

Dans ce contexte porteur, mais compte tenu de tensions sur les approvisionnements de composants clés et de sous-ensembles qui retardent provisoirement son développement, Haffner Energy ajuste son objectif de chiffre d'affaires 2022-23 désormais attendu supérieur à 25 ME contre plus de 30 ME précédemment annoncé.

La société a commencé à constituer des stocks de sécurité sur les composants et sous-ensembles les plus critiques.

Haffner Energy confirme son objectif de chiffre d'affaires de 250 ME pour l'exercice 2025-26 ainsi qu'une marge d'Ebitda à long terme de 25%.

Rappelons que depuis le 10 juin, Haffner Energy fait l'objet d'une initiation de couverture par les bureaux d'analyse de Barclays, ODDO BHF et Portzamparc.