Haffner Energy a contribué au Rapport Spécial sur l'hydrogène dans le cadre de la COP 27

(Boursier.com) — A l'occasion de la COP 27, Hydrogen Europe, l'association européenne fédérant les entreprises et les associations nationales de l'industrie de l'hydrogène, a publié son Rapport Spécial sur l'hydrogène. Ce rapport analyse le développement de l'économie de l'hydrogène, ses enjeux industriels et politiques, et ses perspectives de marché. Il met également en exergue les avancées technologiques de la filière au travers d'études de cas démontrant que l'hydrogène est une réalité et que ses nombreuses applications ouvrent la voie à une société climatiquement neutre, avec un impact positif sur l'environnement et sur notre vie quotidienne.

Dans un contexte de crise énergétique mondiale, Frans Timmermans, Vice-Président de la Commission Européenne, déclare dans l'avant-propos de ce rapport que "l'hydrogène est un catalyseur stratégique pour la transition énergétique et une impulsion pour une nouvelle révolution industrielle qui aura des retombées positives en termes de croissance économique, d'emploi et de sécurité énergétique". Avec son plan REPowerEU, la Commission Européenne a confirmé son ambition de déployer plus rapidement l'hydrogène renouvelable, avec un objectif de production de 20 millions de tonnes d'hydrogène vert d'ici à 2030, dont 10 millions de tonnes produites en Europe. Cet objectif est considérable et nécessite une approche technologiquement neutre pour garantir à la fois l'indépendance énergétique et la neutralité carbone de l'Europe en 2050.

Dans ce contexte, la technologie développée par Haffner Energy, mise en relief dans le rapport, apparaît primordiale pour contribuer aux objectifs européens de production d'hydrogène renouvelable. Avec cette ambition, Haffner Energy, membre d'Hydrogen Europe, présente dans ce rapport les bénéfices de sa technologie reposant sur la thermolyse de la biomasse.