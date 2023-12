Haffner Energy : 3,3 ME de perte au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Haffner Energy au 1er smestre est de -343 kE. Il est constitué de 118 kE de contribution de Jacquier, sous-traitant industriel de Haffner Energy acquis mi-juin 2023, ainsi que de -461 kE de chiffre d'affaires annulé sur le contrat R-Hynoca.

Du fait de la mise en place d'une organisation destinée à soutenir la croissance future et de l'augmentation des effectifs sur la période (88 personnes contre 48 au 30 septembre 2022), les charges de personnel ont progressé de +47% à 2.996 kE au 30 septembre 2023 (2.035 kE au 30 septembre 2022. Les autres charges externes ont été portées de 1.405 kE à 1.869 kE, traduisant l'augmentation de la sous-traitance.

Au terme du 1er semestre 2023/2024, l'Ebitda s'élève à -5,47 ME (-4,2 ME l'année précédente).

A -3,53 ME, le résultat d'exploitation du 1er semestre 2023/2024 intègre la reprise de la perte à terminaison de -4,08 ME du contrat R-Hynoca et une provision pour dépréciation de -1,53 ME du module installé à Strasbourg.

La perte nette s'élève à -3,33 ME (-5,27 kE au 30 septembre 2022).

Au 30 septembre 2023, la trésorerie disponible s'élevait à 21 ME contre 35,47 ME au 31 mars 2023. La consommation de 14.470 kE sur la période s'expliquant essentiellement par une marge brute d'autofinancement négative de -5.821 kE, la constitution de stocks (-5.765 kE) et la poursuite des investissements en R&D (frais de développement de -3,24 ME).

Perspectives

En réaction à une baisse temporaire d'activité, consécutive aux discussions en cours avec Carbonloop et à la résiliation du contrat R-Hynoca, Haffner Energy a décidé de mettre en oeuvre un plan d'économies de court terme. Celui-ci combine notamment renforcement du contrôle des coûts et réduction du nombre de prestataires extérieurs, départs non remplacés et mesures ciblées de chômage partiel touchant environ 20% des effectifs. La société met également en oeuvre des mesures de préservation de sa trésorerie, notamment en recherchant des sources de financement complémentaires.

Le plan d'actions de la société préserve le futur de l'entreprise, dont la forte croissance du pipeline permet de confirmer les ambitions et les perspectives financières de 250 ME de chiffre d'affaires au 31 mars 2027. La compétitivité du gaz produit à partir de la solution Synoca permet à Haffner Energy d'anticiper le niveau de marge brute adéquat pour un objectif d'Ebitda à l'équilibre dès l'exercice clôturé au 31 mars 2026

Il est rappelé qu'Haffner Energy et Carbonloop avaient signé, sur l'exercice clos le 31 mars 2023, un contrat pour la fourniture d'équipements visant la production de gaz renouvelable (30 septembre 2022) d'une capacité de 500 kW et deux contrats pour la fourniture d'hydrogène renouvelable (31 mars 2023) d'une capacité de 720 kg d'hydrogène par jour. En septembre 2023, Haffner Energy et Carbonloop ont entamé des discussions relatives à la poursuite de ces contrats, actuellement toujours en cours. Seulement du fait de l'incertitude sur l'issue de ces discussions, il n'a été retenu aucun chiffre d'affaires à l'avancement sur le semestre. Haffner Energy considère que le carnet de commandes sur ces 3 contrats, d'un total de 14,9 ME au 30 septembre 2023, affecté par une perte à terminaison de 1,5 ME au 30 septembre 2023, est à risque.

D'autre part, R-Hynoca et Haffner Energy ont signé le 13 décembre, d'un commun accord, la résiliation du contratclés en mains qui devait aboutir en 2024 à une production de 720 kg d'hydrogène renouvelable par jour à Strasbourg. Cette résiliation s'est accompagnée, tel que prévu contractuellement, du remboursement du solde de 461 kE de la phase 1, prise en chiffre d'affaires sur les exercices précédents, et de l'annulation de la phase 2 d'un montant de 2,85 ME et déficitaire de -4,084 ME.

Dans le contexte de cette résiliation, Haffner Energy mettra en place un démonstrateur de nouvelle génération sur son site de Marolles, à 3 km de son siège social. Ce nouveau démonstrateur aura pour finalités de qualifier les biomasses des clients de la Société, de former son propre personnel et celui de ses clients, et enfin d'améliorer son retour d'expérience. Sa mise en service est programmée dès la fin du premier trimestre 2024, et son exploitation sera doublée durant le 1er semestre 2024 par celle du module de Strasbourg. L'essentiel des investissements du nouveau démonstrateur a déjà été réalisé, et son montage sur le site de Marolles débutera en janvier 2024. Le module implanté à Strasbourg sera quant à lui arrêté au plus tard le 30 juin 2024 et sera démonté à partir du 1er juillet 2024.