Haffner Energy : 1ère étape de financement de sa première usine

(Boursier.com) — Haffner Energy a bouclé la première étape de financement de son projet fondateur de première usine de grande capacité à Saint-Dizier dans la Haute-Marne, où seront fabriqués et assemblés ses modules de production de gaz et d'hydrogène renouvelable, grâce au soutien de l'Etat à travers le programme France 2030 opéré par Bpifrance et de ses partenaires institutionnels locaux parmi lesquels la région Grand Est et le GIP Haute-Marne.

En parallèle, Haffner Energy a engagé un autre projet structurant à court-terme avec l'implantation d'un centre d'essais et de formation à des fins de recherche et développement à Marolles, à proximité immédiate de son siège social de Vitry-le-François et au coeur du Territoire d'industrie du " Pays Vitryat " (Marne).