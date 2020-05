H2O Innovation : "traverser la crise de la COVID-19 d'une manière positive"

(Boursier.com) — H2O Innovation a délivré une croissance des revenus de 11,6% au troisième trimestre par rapport à la même période de l'exercice financier précédent, pour atteindre 36,1 M$.

La Marge bénéficiaire brute avant amortissement représente 28,7 % des revenus pour le troisième trimestre de l'exercice financier 2020, comparativement à 23,3 % pour le troisième trimestre de l'exercice financier précédent.

La société affiche un bénéfice de 1,6 M avant dépréciation non-récurrente et hors trésorerie de 5,3 M$ pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2020, comparativement à un bénéfice de 0,5 M$ avant dépréciation de nulle pour le trimestre comparable de l'exercice financier précédent.

La perte nette de -3,1 M$ au troisième trimestre de l'exercice financier 2020, est à comparer à un bénéfice net de 0,5 M$ pour le trimestre comparable de l'exercice financier précédent.

"A la lumière de la crise de la COVID-19, nous croyons que de nombreuses opportunités émergeront pour nous dans les mois et les années à venir, notamment grâce à notre vaste réseau de distribution de Produits de Spécialité et aussi à partir de notre pilier d'affaires O&M. Nous croyons que les petites et moyennes municipalités, les services publics privés, et les industries dépendront davantage d'opérateurs contractuels, comme H2O Innovation. Notre situation financière reste solide et notre bilan n'est pas surendetté, ce qui nous permet de traverser la crise de la COVID-19 d'une manière positive avec de multiples opportunités devant nous ", a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d'H2O Innovation.