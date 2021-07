H2O Innovation: remporte six nouveaux projets

(Boursier.com) — H2O Innovation a récemment remporté six nouveaux projets de systèmes de traitement d'eau et complété la mise en service de six autres systèmes. Ces nouveaux contrats, d'une valeur totale de 4,8 M$, portent le carnet de commandes du segment à 34,8 M$.

En outre, la société a récemment remporté le contrat d'opération et maintenance de la Ville de Laurel, au Mississippi, d'une valeur totale de 10,4 M$ sur 4 ans.

Par ailleurs, les deux lignes d'affaires de produits chimiques, PWT et Genesys, sont réunies depuis le 1er juillet pour former le groupe de produits chimiques de spécialité d'H2O Innovation. La société augmentera en même temps sa force de vente avec l'ajout de nouveaux directeurs de territoire et sa capacité manufacturière de son usine de Cheshire (Royaume-Uni).