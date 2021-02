H2O Innovation: prend le contrôle de Genesys en Espagne

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — H2O Innovation a réalisé l'acquisition des 76% restants des actions émises et en circulation de Genesys Membrane Products, S.L., située à Madrid, en Espagne, auprès de vendeurs. La société avait acquis 24% de GMP lors de l'acquisition de Genesys au Royaume-Uni, le 15 novembre 2019.

L'évaluation de GMP est basée sur six fois le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (" BAIIA "). Le prix d'achat sera payé en argent comptant au cours des trois (3) prochaines années et sera calculé sur la base de deux fois le BAIIA de GMP pour chaque année civile se terminant en 2020, 2021 et 2022, multiplié par 76%.

Au 31 décembre 2020, sur la base de chiffres non audités actuellement disponibles, les revenus de GMP s'élevaient à environ 5,00 ME (7,75 M$). 24% du BAIIA de GMP ont déjà été comptabilisés dans les états financiers de la Société en tant que quote-part des bénéfices d'une entreprise associée.