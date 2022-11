H2O Innovation : l'organique et les acquisitions dopent le début d'exercice

(Boursier.com) — H2O Innovation affiche des revenus consolidés de ses trois piliers d'affaires pour la période de trois mois terminée le 30 septembre, en augmentation de 17,7 M$, soit +46,3 %, pour atteindre 56,1 M$ comparativement à 38,3 M$ pour le trimestre comparable de l'exercice financier précédent.

Cette augmentation provient principalement de la croissance organique des revenus de $9,6 M ou 25,0%, et de la croissance des acquisitions de $7,8 M, ou 20,4% suite aux acquisitions de JCO et EC en décembre 2021 et de Leader Evaporator au 30 juin 2022, combiné à un écart de taux de change favorable de 0,3 M$, ou 0,9 %.

Le bénéfice net atteint le seuil de rentabilité pour ce premier trimestre de l'exercice financier 2023, contre un bénéfice net de 0,6 M$ et 0,007 $ par action pour le trimestre comparable de l'exercice financier précédent. La variation s'explique par la réduction de la marge brute, l'augmentation de la charge d'amortissement, l'augmentation des charges financières partiellement compensés par le gain sur règlement de la dette.