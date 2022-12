H2O Innovation : facilité de crédit portée à 65 M$

(Boursier.com) — H2O Innovation a élaboré, en collaboration avec la Banque Nationale du Canada, un plan de financement "durable" pour financer la croissance continue de la Société en matière de fabrication et de prestation de services dans le domaine des technologies de l'eau grâce à l'obtention de son premier Prêt Bleu. Par ailleurs, la Société a augmenté de 10 M$ sa facilité de crédit, qui s'élève maintenant à 65 M$.

Le Prêt Bleu d'H2O Innovation s'inspire des lignes directrices pour le financement bleu élaborées par la Société Financière Internationale en janvier 2022. Ces lignes directrices ont été établies dans le but d'aborder le financement bleu comme un domaine émergent du financement pour le climat. Les fonds sont ainsi destinés à être investis dans des projets respectueux des océans et de la protection des ressources en eau douce.

"H2O Innovation est à la tête du virage vers une plus grande réutilisation de l'eau et utilise les meilleures technologies pour transformer les eaux usées en eau de haute qualité pouvant être réutilisée pour l'agriculture, l'irrigation, les applications industrielles et la production d'eau potable. Assurer une meilleure gestion des ressources en eau à l'échelle mondiale est au coeur de la mission d'H2O Innovation", explique la société.