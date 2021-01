H2O Innovation: contrat auprès du plus grand fabricant de véhicules électriques aux États-Unis...

(Boursier.com) — H2O Innovation a remporté la partie d'ingénierie pour "le plus grand fabricant de véhicules électriques" aux États-Unis ainsi que quatre nouveaux projets municipaux et industriels. Ces nouveaux contrats, d'une valeur totale de 3,2 M$, porteront le carnet de commandes de Technologies de traitement d'eau et Services de la société à 37,1 M$.

La société a obtenu le contrat d'ingénierie pour la conception de deux trains identiques d'osmose inverse, chacun produisant 2 200 mètes cubes/jour, pour une usine de fabrication de véhicules électriques située au Texas. Une fois les travaux d'ingénierie terminés avec succès, un bon de commande pour la construction et la livraison de l'équipement devrait être émis à la société.