H2O Innovation : acquisition de Leader Evaporator

(Boursier.com) — H2O Innovation fait part de l'acquisition des éléments d'actif liés aux activités commerciales de Leader Evaporator conclue hier. Leader développe, fabrique et vend de l'équipement et des produits acéricoles depuis plus de 130 ans à des acériculteurs situés principalement aux États-Unis.

"L'ajout des activités de Leader à l'offre actuelle d'H2O Innovation en termes d'équipement acéricole permettra de rejoindre un nombre plus important de producteurs de produits de l'érable", se félicite la société. Elle bénéficiera d'atouts complémentaires lui permettant d'accompagner les acériculteurs tout au long de leur croissance : d'équipement d'entrée de gamme pour les plus petits producteurs jusqu'aux technologies de pointe pour les plus acériculteurs de plus grande taille. Le savoir-faire accru en filtration membranaire d'H2O Innovation saura également profiter aux clients de la marque Leader.

Ensemble, les produits et équipement acéricoles d'H2O Innovation et de Leader seront désormais distribués à l'intérieur d'un plus vaste réseau de distribution aux États-Unis, comptant près de 80 distributeurs dans 10 États.