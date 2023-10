H2O Innovation : 4,25$ par titre suite au rachat par Ember, prime de 68% !

(Boursier.com) — H2O Innovation a conclu une convention d'arrangement définitive avec Ember SPV I Purchaser Inc, une entité contrôlée par des fonds gérés par Ember Infrastructure Management, LP, société de financement par capitaux propres fermée de New York, aux termes de laquelle l'acquéreur fera l'acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation du capital d'H2O Innovation, sauf les actions qui feront l'objet d'un roulement par Investissement Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec et les principaux membres de la haute direction de la société, pour un montant de 4,25 $1 en espèces par action.

Les actionnaires d'H2O Innovation recevront un prix de 4,25 $ par action, payable entièrement en espèces, ce qui représente une prime d'environ 68 % par rapport au cours de clôture des actions à la Bourse de Toronto le 2 octobre dernier, une prime d'environ 66 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours des actions à la TSX pour la période prenant fin le 2 octobre et une prime de 26 % par rapport au cours le plus élevé en 52 semaines à la TSX de 3,37 $ par action atteint le 4 juillet 2023.

Ember s'est engagée à maintenir en poste les principaux membres de la haute direction actuels de la société et à conserver le siège social d'H2O Innovation et essentiellement le même nombre d'employés dans la province de Québec.

L'opération évalue H2O Innovation à 395 M$, après dilution des capitaux propres.