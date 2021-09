GXO déploie des lecteurs de codes-barres à écran intégré pour améliorer sa productivité

(Boursier.com) — GXO Logistics Inc, le plus grand prestataire de logistique contractuelle mondial, a déployé près de 400 lecteurs-gants à écran intégré dans ses entrepôts en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Ces scanners légers accélèrent le déchiffrage des code-barres, permettant de gagner jusqu'à 4 secondes par lecture par rapport aux appareils portables classiques, tout en laissant les mains libres.

GXO utilise la série de lecteurs-gants MARK de ProGlove pour emporter, emballer et expédier les colis, et utilise Mark Display dans des programmes pilotes pour ses principaux clients de l'e-commerce ou les grandes surfaces spécialisées.

Ces lecteurs portables apportent plus de précision dans des environnements logistiques où la vitesse compte et fournissent des informations essentielles directement sur la main de l'utilisateur telles que le lieu de stockage, l'identifiant du produit et la quantité restante. GXO a intégré cette technologie avec les logiciels utilisés sur place dans son système de gestion des entrepôts. Les lecteurs ultralégers (environ 45 g) améliorent sensiblement l'ergonomie des utilisateurs en réduisant les tensions dans les mains.

Richard Cawston, Président de GXO, affirme : "nous essayons en permanence de nouvelles technologiques qui améliorent la précision, l'efficacité et la sécurité de notre réseau logistique. Lorsque nous déployons des scanners portables, nous pouvons augmenter la productivité jusqu'à 10 % selon l'usage, tout en offrant une meilleure expérience à nos employés."

Michel Matlega, Regional Sales Director Southern de Proglove, explique "GXO établit les standards quand il s'agit de mélanger innovations et bonnes pratiques. Le résultat est un service client et une fiabilité incomparable. C'est pourquoi nous sommes particulièrement fiers de collaborer avec eux."