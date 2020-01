Guillemot : un chiffre d'affaires annuel à -25%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2019 de Guillemot s'est établi à 60,9 ME, en baisse de 25%.

Thrustmaster a vu une baisse de son chiffre d'affaires de 27% principalement due à la réduction des stocks de la distribution, particulièrement au quatrième trimestre aux Etats-Unis avec le souhait d'un grand acteur du eCommerce de privilégier les approvisionnements directs des produits de la marque.

S'appuyant sur des ventes aux consommateurs dynamiquesetune accélération de ses accords commerciaux directs avec les principaux commerçants en ligne, la société prévoit un chiffre d'affaires supérieur à 70 ME, et accélère en parallèle ses programmes de Recherche et Développement pour préparer l'arrivée fin 2020 des nouveaux jeux et des consoles de Nouvelle Génération.