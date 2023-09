Guillemot prévoit un résultat opérationnel positif pour l'exercice 2023

(Boursier.com) — Au premier semestre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe Guillemot s'est établi à 48,1 millions d'euros, en baisse de 51%. Ce ralentissement très significatif des ventes du Groupe provient principalement d'un niveau de stocks élevé dans les réseaux de distribution, grossistes et magasins, qui retarde les réapprovisionnements. Tout au long du semestre, le Groupe a fortement soutenu les ventes de ses clients aux consommateurs par une politique promotionnelle très active dans un marché en retrait.

La situation progresse : les stocks des distributeurs se réduisent régulièrement et le chiffre d'affaires du deuxième

trimestre est en croissance de 21% par rapport au premier trimestre 2023. Le résultat opérationnel au 30 juin 2023 s'établit à -3,9 millions d'euros contre +25 millions d'euros au 30 juin 2022, du fait de la forte baisse de l'activité sur le premier semestre.

Le niveau du taux de marge brute comptable s'établit à 45% contre 58% au premier semestre 2022, impacté par d'importants frais de trade-marketing clients et une parité euro dollar défavorable.

L'ensemble des frais baisse de 20%. Sur la période, l'effectif du Groupe est stable depuis le début de l'année.

Le résultat financier est de -0,1 million d'euros et contient une perte latente de 0,2 million d'euros liée à la baisse de la valorisation du portefeuille de titres Ubisoft Entertainment SA. Le résultat net consolidé s'établit à -2,9 millions d'euros.

Les capitaux propres s'établissent à 98 millions d'euros au 30 juin 2023. Le Groupe présente un endettement net négatif de 11,5 millions d'euros hors Valeurs Mobilières de Placement, et dispose d'un portefeuille de Valeurs Mobilières de Placement de 11,5 millions d'euros en juste valeur au 30 juin 2023.

La valeur du stock net s'établit à 50,2 millions d'euros au 30 juin 2023, en baisse de 12% par rapport au 31 décembre 2022, le Groupe réajustant progressivement son stock au niveau de l'activité. Le Besoin en Fonds de Roulement est en hausse de 1,1 million d'euros sur le premier semestre de l'exercice.

Les frais de Recherche et Développement immobilisés au bilan sont en augmentation de 1,6 million d'euros au 30 juin 2023 et s'établissent à 9,9 millions d'euros en valeur nette.

Perspectives

Le Groupe estime que l'actualité des sorties de jeux Racing devrait redynamiser ses marchés au quatrième trimestre et parachever la mise à jour des stocks de ses clients.

Les facturations du Groupe au second semestre resteront cependant encore affectées par les niveaux de stocks.

Dans ce contexte, le Groupe revoit le niveau de ses ventes dans une fourchette de 120 à 140 millions d'euros et prévoit un résultat opérationnel positif pour l'exercice 2023.

Le fort potentiel des nouvelles gammes Hercules et Thrustmaster et l'élargissement des réseaux de distribution donnent de bonnes perspectives pour un retour à une croissance significative en 2024