Guillemot maintient ses prévisions

(Boursier.com) — Après une année 2021 record, le chiffre d'affaires du Groupe Guillemot a fortement progressé au premier trimestre 2022, affichant une croissance de 56% à 55,9 millions d'euros contre 35,8 millions d'euros l'année précédente.

Le chiffre d'affaires de Thrustmaster est en hausse de 56%, porté par l'actualité des jeux de course et par le lancement de plusieurs nouveautés du Groupe.

La dynamique des ventes de consoles DJControl Inpulse a tiré la croissance d'Hercules avec +67%. La croissance a été forte sur toutes les zones avec l'Amérique du Nord en progression de 87%, l'Europe et le Royaume-Uni de 40% et le reste du monde de 64%.

Perspectives

Le Groupe lancera au second semestre des nouveautés Hercules et Thrustmaster. Il maintient la prévision d'un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions d'euros et d'un résultat opérationnel supérieur à 30 millions d'euros pour l'exercice 2022.