Guillemot : les ventes sont actuellement bien orientées

Guillemot : les ventes sont actuellement bien orientées









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Guillemot du premier trimestre 2020 est ressorti stable à 13,4 millions d'euros. Le décalage de production dû au COVID-19 en Asie n'a pas permis de livrer l'intégralité des commandes. Les confinements ont ainsi généré un surcroît de demande des consommateurs pour les produits du Groupe dans les pays concernés.

Actualités Thrustmaster

Dans cette période de confinement, les records d'affluence sur le site Internet Thrustmaster ainsi que sur sa boutique en ligne ont été quotidiens. Des défis ingénieux en ligne ont également été mis en place par les Internautes, mettant en valeur les accessoires Thrustmaster. Le confinement a particulièrement profité aux compétitions eSport en ligne avec, depuis l'arrêt des courses réelles de Formule 1, des courses virtuelles auxquelles participent de célèbres pilotes du championnat.

-Gamepads : Après le lancement du gamepad professionnel ESWAP PRO CONTROLLER, le premier gamepad totalement personnalisable grâce à des modules adaptables, deux nouveaux produits, ESWAP Classic D-PAD et ESWAP Classic mini-stick, vont venir enrichir l'écosystème ESWAP d'ici le mois de juin. Depuis fin Mars, le gamepad ESWAP est disponible au Japon avec un bon démarrage des ventes. Lors de sa sortie au Japon, le ESWAP a bénéficié d'une importante couvertures médias, dont l'annonce par PlayStation de son arrivée dans le territoire sur son compte Twitter (1,2 millions de followers), suscitant un fort intérêt pour le produit.

-eSport Racing : Depuis son lancement au premier trimestre, le pédalier de course T-LCM, premier pédalier Thrustmaster équipé de capteurs magnétiques et d'un capteur de force "Load cell" sur la pédale de frein, est en route vers le succès. Fin mars, le site français JeuxVideo.com lui a attribué la note de 18 sur 20 lors d'un test avec comme titre révélateur : "Thrustmaster met la pression à ses concurrents". Le site français lesnumeriques.com, spécialisé dans les équipements électroniques, a attribué récemment la note de cinq sur cinq à ce pédalier, le qualifiant de "réussite".

-Flying / Joysticks : Le jeu évènement très attendu Flight Simulator 2020 de Microsoft suscite un vrai engouement de la communauté, ce qui crée l'occasion pour Thrustmaster de lancer de nouveaux accessoires pour satisfaire de nouvelles attentes.

Actualités Hercules : Fin mars, Hercules a annoncé la compatibilité de ses contrôleurs DJControl Inpulse 200, DJControl Inpulse 300 et DJControl Starlight avec l'application iOS djay. Les DJ peuvent désormais mixer avec la dernière gamme de contrôleurs Hercules leurs morceaux préférés depuis leur compte Premium sur les plateformes de "streaming" musical proposées par djay sur leur iPhone ou iPad. Ce résultat provient de l'étroite collaboration avec Algoriddim, et permet d'offrir aux utilisateurs une polyvalence infinie dans leur choix de musique.

De plus, le logiciel DJUCED, inclus dans la plupart des contrôleurs DJ Hercules, lance sa version 5.0 qui intègre Beatport LINK, pour offrir aux utilisateurs la possibilité de découvrir et jouer avec plus de six millions de pistes, directement dans DJUCED. Fondé en 2004, Beatport est aujourd'hui la meilleure source de musique électronique pour les DJ, les producteurs et leurs fans.

Situation financière au 31 mars 2020 : L'endettement net hors valeurs mobilières de placement s'établit à 10,7 ME.

La valeur du portefeuille de Valeurs Mobilières de Placement en titres UBISOFT ENTERTAINEMENT est de 29,8 ME.

COVID-19

L'épidémie de Coronavirus a actuellement les conséquences suivantes pour le Groupe Guillemot Corporation : Le Groupe produisant en Chine, ses principaux sous-traitants ont décalé la remise en production et le Groupe estime pouvoir revenir à une capacité normale d'ici la fin du mois de mai, le niveau actuel étant de l'ordre de 75%. Cette baisse de production se traduit par des ruptures de stock sur certains produits. Le Groupe disposait néanmoins d'un stock relativement confortable en ce début d'année sur une majorité de références. L'impact lié au décalage de production sur le chiffre d'affaires du premier semestre est estimé à 3 millions d'euros. Effets sur la consommation : Le Groupe constate sur son secteur une hausse significative du e-commerce due à la fermeture de magasins "physiques" et du confinement, et une croissance des ventes en Chine sur ce début d'année. Les accessoires commercialisés par le Groupe sont des produits de loisir d'intérieur, et les confinements génèrent actuellement une hausse de la demande des consommateurs.

Dans la période, l'objectif du groupe est de maintenir une continuité d'approvisionnements vers ses grands clients eTailers et les magasins ouverts, pour répondre à la forte demande, malgré la fermeture de plusieurs réseaux de grossistes dans les différents pays. A fin mars, 80% de ses équipes travaillent à distance et toutes sont mobilisées pour maximiser les ventes.

Perspectives

Malgré un niveau d'incertitude très élevé dans le contexte actuel de crise sanitaire, les ventes sont actuellement bien orientées. Le Groupe n'est pas en mesure de donner des prévisions annuelles à ce stade...