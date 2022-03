Guillemot : Le résultat opérationnel courant 2021 s'établit à un montant record de 33 ME

(Boursier.com) — Le Groupe Guillemot signe une année de forte croissance avec un chiffre d'affaires annuel en hausse de 47% à 176,8 millions d'euros, avec un quatrième trimestre en croissance de 65%.

Le résultat opérationnel courant 2021 s'établit à un montant record de 33 millions d'euros. Le taux de marge brute comptable est en hausse de plus de deux points malgré la hausse des prix des composants et des containers.

Dans le même temps, l'ensemble des frais a augmenté de 44% et les effectifs ont progressé de 18% sur la période.

Le résultat financier de -16,4 millions d'euros intègre une perte de réévaluation de 15,9 millions d'euros sur les actifs financiers courants (Valeurs Mobilières de Placement) constitués de 443.874 titres Ubisoft Entertainment.

Le résultat net consolidé de l'exercice s'établit à 13,7 millions d'euros.

Dans sa séance du 23 mars 2022, le Conseil d'Administration de Guillemot Corporation S.A. a décidé de proposer la distribution d'un dividende de 0,25 euro par action.

En 2021, le Groupe a investi 6,5 millions d'euros dans sa Recherche et Développement, représentant 3,7% du chiffre d'affaires consolidé.

Les capitaux propres du Groupe sont de 90,4 millions d'euros au 31 décembre 2021. L'endettement net au 31 décembre 2021 est négatif et s'établit à -5,2 millions d'euros (Le Groupe dispose d'une trésorerie nette positive de 12 millions d'euros contre des dettes de 6,8 millions d'euros). Le flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles est négatif à hauteur de 4 millions d'euros, provenant d'une hausse du Besoin en Fond de Roulement sur l'exercice. Cette hausse s'explique par la forte croissance du chiffre d'affaires au quatrième trimestre (+65%), par la nécessité de constituer des stocks en raison des tensions sur la chaine d'approvisionnement et par des décalages de règlements des clients du fait de perturbations sur la chaine logistique.

Le Groupe dispose d'un portefeuille de 443.874 titres Ubisoft Entertainment valorisé à 19,1 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Le Groupe anticipe à nouveau une situation sanitaire, logistique et géopolitique complexe en 2022, et met en oeuvre des politiques pour en atténuer les effets sur sa croissance. Ceci se traduit entre autres par des stocks-tampons de composants et par le maintien de niveaux de stocks de produits suffisants pour être en phase avec la demande dynamique de ses accessoires.

Perspectives 2022

Le Groupe maintient la prévision d'un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions d'euros et prévoit un résultat opérationnel supérieur à 30 millions d'euros pour l'exercice 2022.