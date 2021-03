Guillemot : Le résultat opérationnel courant 2020 s'établit à un montant record de 19 ME

(Boursier.com) — Le Groupe Guillemot signe une année de forte croissance avec un chiffre d'affaires annuel en hausse de 98% à 120,6 millions d'euros.

L'année 2020 a été une année particulière pour le Groupe du fait de la pandémie mondiale du COVID-19 et a été marquée par une nouvelle configuration de marché. Les consommateurs se sont intéressés davantage aux jeux vidéo et ont enrichi leur équipement en accessoires.

Le résultat opérationnel courant 2020 s'établit à un montant record de 19 millions d'euros. Le résultat opérationnel est de 23,1 millions d'euros après comptabilisation d'une reprise de dépréciation sur la marque Thrustmaster, désormais valorisée dans les comptes à son coût d'achat d'origine de 9,4 millions d'euros. Le taux de marge brute comptable est en hausse de près de 5 points.

Dans le même temps, l'ensemble des frais a augmenté de 39% avec une hausse des effectifs de 7% sur la période.

Le résultat financier de 7,4 millions d'euros intègre un gain de réévaluation de 7,7 millions d'euros sur les actifs financiers courants (VMP) constitués de 443 874 titres Ubisoft Entertainment. Le résultat net consolidé de l'exercice s'établit à 29,8 millions d'euros contre une perte de 6,4 millions d'euros en 2019. Dans sa séance du 24 mars 2021, le Conseil d'Administration de Guillemot Corporation S.A. a décidé de proposer la distribution d'un dividende de 0,25 euro par action.

En 2020, le Groupe a investi 5,4 millions d'euros dans sa Recherche et Développement, représentant 4,5% du chiffre d'affaires consolidé.

Les capitaux propres du Groupe sont de 79,7 millions d'euros au 31 décembre 2020. Le Groupe a généré d'importants flux de trésorerie en 2020 avec un flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles de 32 millions d'euros. L'endettement net au 31 décembre 2020 est négatif et s'établit à -18,2 millions d'euros. Le Groupe dispose par ailleurs d'un portefeuille de 443 874 titres Ubisoft Entertainment valorisé à 35 millions d'euros au 31 décembre 2020.

Evolution du marché et stratégie

- Le Groupe observe que les consommateurs s'investissent plus dans leur passion et leurs loisirs interactifs à la maison. Ceci se traduit par leur volonté d'enrichir leur équipement de simulation et d'eSport pour plus de réalisme et de performance.

- Le Groupe a pris conscience du nouveau potentiel pour Hercules et Thrustmaster et va fortement investir pour accélérer le développement de ses gammes de produits et de ses services. L'objectif du Groupe est d'être bien en phase avec ces nouvelles évolutions pour maintenir une croissance soutenue.

Perspectives 2021

Le Groupe constate une forte dynamique des marchés d'accessoires "Racing" et "Flying". Le Groupe prévoit un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros en 2021 et un résultat opérationnel courant supérieur à 20 millions d'euros.