Guillemot : le résultat net consolidé s'établit à 7,3 ME au S1

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au premier semestre 2020, le chiffre d'affaires du Groupe Guillemot affiche une forte hausse de 63% et s'établit à 41,5 millions d'euros. Dans la période, les consommateurs se sont intéressés davantage aux jeux vidéo et ont souhaité enrichir leur écosystème d'accessoires... Cette performance semestrielle provient de la forte demande sur les accessoires de jeux Thrustmaster et le DJing Hercules, de l'adaptation de sa chaîne de distribution avec des accords commerciaux directs avec les principaux e-tailers mondiaux, et de l'engagement des équipes malgré les conditions difficiles liées à la pandémie.

La marge brute en valeur est passée de 13 millions d'euros à 21,4 millions d'euros à période comparable. Les frais sont en hausse de 25%, avec une stabilité des effectifs. Il y a peu de coûts supplémentaires liés au contexte COVID-19. Il s'agit principalement de matériel informatique pour les équipes en télétravail, d'équipements de protection, masques, gel et désinfectants. Le coût global est estimé à 60 milliers d'euros sur le premier semestre 2020.

Le résultat opérationnel s'établit à +3,1 millions d'euros, contre -1,5 millions d'euros au 30 juin 2019. Le résultat financier est de +5,3 millions d'euros et intègre un gain latent de 5,2 millions d'euros lié à la hausse de la valorisation du portefeuille de titres Ubisoft Entertainment SA. Le résultat net consolidé s'établit à +7,3 millions d'euros.

Les capitaux propres du Groupe s'établissent à 57,4 millions d'euros au 30 juin 2020. Le Groupe présente un endettement net de 0,5 million d'euros hors Valeurs Mobilières de Placement, et dispose d'un portefeuille de Valeurs Mobilières de Placement de 32,6 millions d'euros. L'application de la norme IFRS 16 sur les contrats de location a un impact de 1,9 millions d'euros sur le montant de l'endettement net hors Valeurs Mobilières de Placement (VMP) du 30 juin 2020. Le Groupe a généré 8,1 millions d'euros de trésorerie sur le premier semestre 2020 avec une capacité d'autofinancement positive de 4,8 millions d'euros et un Besoin en Fonds de Roulement en baisse de 6,7 millions d'euros.

Le niveau de stock a baissé sur la période au même titre que le celui la distribution qui est désormais très faible. Les frais de Recherche et Développement immobilisés au bilan sont en augmentation de 0,4 million d'euros au 30 juin 2020 et s'établissent à 4,9 millions d'euros.

Actualité de fin d'année

COVID-19

Un regain de l'épidémie de COVID-19 pourrait avoir les incidences suivantes pour le Groupe :

- Changements des circuits de distribution suite à d'éventuels re-confinements,

- Augmentation des difficultés d'approvisionnements des composants,

- Renforcement de l'intérêt pour les jeux vidéo et accessoires lié à la présence accrue à la maison.

Thrustmaster

Actualités "Flying" : La sortie du jeu Microsoft Flight Simulator le 18 août dernier a été un véritable succès qui a déclenché une nouvelle vague d'équipements en accessoires de simulations de vol. Le Groupe a sorti en juin dernier le joystick TCA Sidestick Airbus Edition, premier produit de la gamme "Thrustmaster Civil Aviation". Cette nouvelle gamme d'accessoires comportera quatre produits pour PC.

Actualités "Racing" : La bonne actualité en sorties de jeux de course de voiture, avec les jeux F1 2020 (sorti en juillet), Project CARS 3 (sorti le 28 août), WRC9 (sorti début septembre) et l'arrivée le 10 novembre du jeu de course, DiRT5, continue à donner une bonne dynamique au marché des accessoires Racing.

Hercules

Lancé depuis la mi-juin, le contrôleur Hercules DJControl Inpulse 500 a reçu un accueil extrêmement positif de la part de la communauté DJ et apparaît dans les meilleures ventes des grands acteurs de la musique tels que Thomann en Europe et Sweetwater aux Etats-Unis.

Sortie des Nouvelles Consoles

L'arrivée imminente des nouvelles consoles, avec les consoles XBOX SERIES XS de Microsoft Corporation, déclinées en deux versions et prévues le 10 novembre, et la console PlayStation5 de Sony Interactive Entertainment Inc, prévue le 19 novembre prochain également déclinée en deux versions, va être un élément moteur de cette fin année 2020 et des années à venir. Tous les volants et joysticks sous licence officielle PlayStation4 du Groupe fonctionneront avec les nouvelles consoles Playstation. D'autre part, tous les accessoires Volants et Joysticks du Groupe sous licence Xbox One sont compatibles avec les nouvelles consoles XBOX SERIES XS de Microsoft Corporation. Perspectives

Le succès du jeu Microsoft Flight Simulator, la dynamique actuelle des demandes en accessoires de jeux et l'arrivée d'ici la fin de l'année de la nouvelle génération de consoles, permet au Groupe de revoir à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires et de résultat, malgré un niveau d'incertitude élevé dû à la pandémie.

Le Groupe prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100 millions d'euros et un taux de résultat opérationnel supérieur à 10% du chiffre d'affaires...