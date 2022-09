Guillemot : Le résultat net consolidé s'établit à 18,1 millions d'euros. au S1

(Boursier.com) — Au premier semestre 2022, le chiffre d'affaires du Groupe Guillemot est en progression de 39% à 98,1 millions d'euros. Le Groupe a atteint au deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 42,2 millions d'euros, en croissance de 22% par rapport au deuxième trimestre 2021.

Le Groupe a maintenu une bonne dynamique commerciale tout au long du deuxième trimestre avec des ventes en croissance sur toutes les zones géographiques, et une tendance plus forte en Asie-Pacifique. La belle progression des ventes du Groupe au Royaume-Uni lui a permis de consolider sa place dans ses différentes catégories de produits.

Le niveau du taux de marge brute comptable s'établit à 58% contre 55% au premier semestre 2021.

Sur la période, l'effectif du Groupe progresse de 10% depuis le début de l'année, et le Groupe a mis en place des

programmes de promotion des ventes et de marketing pour renforcer la croissance de l'activité. L'ensemble des frais est en hausse de 26%, en lien avec l'augmentation du chiffre d'affaires de 39%.

Le résultat opérationnel s'établit à 25 millions d'euros contre 13,3 millions d'euros au 30 juin 2021, en hausse de 88%, représentant un taux de marge opérationnelle de 25,5%, et traduit la performance opérationnelle des gammes de volants Thrustmaster.

Le résultat financier est de -0,9 million d'euros et contient une perte latente de 0,5 million d'euros liée à la baisse de la valorisation du portefeuille de titres Ubisoft Entertainment SA. Le résultat net consolidé s'établit à 18,1 millions d'euros.

Sur le premier semestre 2022, le Groupe a constitué des stocks tampons pour pallier la pénurie de composants électroniques et accompagner la croissance de l'activité. Dans ce contexte, la valeur du stock net s'établit à 51 millions d'euros au 30 juin 2022, en hausse de 25% par rapport au 31 décembre 2021. Le Besoin en Fonds de Roulement est en baisse de 12,1 millions d'euros sur le premier semestre de l'exercice.

Les frais de Recherche et Développement immobilisés au bilan sont en augmentation de 1,1 million d'euros au 30 juin 2022 et s'établissent à 6,6 millions d'euros.

Le groupe a mis en place des actions supplémentaires pour anticiper au maximum ses livraisons et optimiser la

coordination de ses opérations dans le monde. Sur ce semestre, le Groupe adapte et renforce son organisation globale

Trade-Marketing pour prendre en compte les nouveaux enjeux du eCommerce et le besoin d'accroître sa visibilité

promotionnelle chez ses partenaires, et grâce à ces actions, il constate des résultats très encourageants permettant à Hercules et à Thrustmaster de se maintenir dans une dynamique de prise de parts de marché.

Perspectives

La fin d'année du Groupe sera riche avec la sortie de nouveautés majeures. Les parts de marché du Groupe en volants

sont en progression sur la période de juillet - août aux Etats-Unis et en Europe.

Le Groupe prévoit un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel en croissance sur l'exercice 2022.

L'année 2023 s'annonce tonique avec une actualité jeux vidéo importante et la montée en puissance des nouveaux

produits.

Le Groupe s'estime confiant pour maintenir une croissance dans les années à venir, avec l'essor du eSport et de la

simulation de course automobile et de vol...