Guillemot : le chiffre d'affaires s'est établi à 40,7 ME au T3

(Boursier.com) — Au troisième trimestre 2021, le chiffre d'affaires du Groupe Guillemot s'est établi à 40,7 millions d'euros en croissance de 4%. Cette croissance a été limitée par des contraintes logistiques qui ont généré des décalages de facturations vers le quatrième trimestre.

Au troisième trimestre, le Groupe a maintenu un niveau de production soutenu et a préacheminé des produits vers ses entrepôts de stockage aux Etats-Unis et en Europe pour assurer une meilleure disponibilité pour les fêtes de fin d'année. Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes du Groupe progressent de 38%, avec +51% en Europe, +23% en Amérique du Nord et +28% dans le reste du Monde.

Au 30 septembre 2021, le Groupe n'a pas d'endettement net (endettement net négatif de -6,9 millions d'euros hors Valeurs Mobilières de Placement). Les Valeurs Mobilières de Placement du Groupe, composées de 443 874 titres Ubisoft Entertainment, s'établissent à 23 millions d'euros.

Perspectives

La dynamique des nouveautés et des principaux marchés du Groupe l'amène à prévoir désormais un chiffre d'affaires supérieur à 160 millions d'euros en croissance de plus de 30% en 2021, et un résultat opérationnel courant supérieur à 30 millions d'euros.