Guillemot : le chiffre d'affaires grimpe à 35,8 Millions d'euros au T1

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La forte demande d'accessoires liée au succès des jeux "Racing" et "Flying" au premier trimestre 2021 a généré un chiffre d'affaires de 35,8 millions d'euros, en croissance de 167% chez Guillemot. L'endettement net hors valeurs mobilières de placement est négatif à -18,8 ME. La valeur du portefeuille de Valeurs Mobilières de Placement en titres Ubisoft Entertainment est de 28,8 ME.

Perspectives

La demande des accessoires du groupe reste dynamique. Dans un contexte logistique difficile, le groupe maintient sa prévision d'un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros en 2021 et d'un résultat opérationnel courant supérieur à 20 millions d'euros.