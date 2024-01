Guillemot : Le chiffre d'affaires annuel 2023 du groupe s'est établi à 120,6 ME, en retrait de 36%

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel 2023 du Groupe Guillemot s'est établi à 120,6 millions d'euros, en retrait de 36%, avec Thrustmaster, en décroissance de 39%, et Hercules en croissance de 15%.

Le quatrième trimestre 2023 est ressorti en retrait de 21% à 37,1 millions d'euros dans des marchés en baisse en Europe.

Au début de l'année 2023, les clients du groupe détenaient des niveaux de stocks élevés, suite au décalage entre des anticipations de ventes importantes et un marché en retrait.

Sur l'année, le groupe a accéléré ses actions promotionnelles pour réduire les stocks de ses clients, qui sont désormais à des niveaux équilibrés.

La présence du Groupe au dernier salon Consumer Electronics Show début janvier 2024 lui a permis de rencontrer ses principaux clients qui sont satisfaits de leurs ventes des produits du groupe en 2023 et prévoient une activité soutenue pour 2024.

En Europe, Thrustmaster a progressé en parts de marché en volants, joysticks et gamepads haut de gamme (supérieurs à 70 euros) (Source : Gfk 2024 - All rights reserved, 5 pays d'Europe).

Perspectives 2024

Le Groupe s'appuiera sur la montée en puissance des accessoires lancés récemment et prépare la sortie de nouveautés majeures chez Thrustmaster au second semestre 2024.

Le Groupe prévoit un retour à la croissance pour l'exercice 2024 et un résultat opérationnel positif.