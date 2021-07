Guillemot : le CA progresse à 70,5 millions d'euros au S1

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Guillemot au premier semestre 2021 progresse de 70% à 70,5 millions d'euros.

Le Groupe a atteint au deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 34,7 millions d'euros, en croissance de 23% par rapport au deuxième trimestre 2020, qui avait lui-même plus que doublé par rapport à 2019.

Cette performance confirme la bonne dynamique des accessoires du Groupe sur les segments Thrustmaster Racing et Flying ainsi que Hercules DJ.

Toutes les zones géographiques (Union Européenne et Royaume Uni, Amérique du Nord, Autres) sont en croissance au deuxième trimestre et la demande reste forte.

Actualités Chaîne Logistique

Le Groupe fait face à une augmentation des délais et des coûts de transports maritimes liés à la saturation des circuits logistiques mondiaux, principalement vers l'Amérique du Nord.

Les actions mises en place ont permis de trouver des solutions à la plupart des contraintes additionnelles :

- Une augmentation des productions pour constituer des stocks tampons,

- Une hausse de prix de vente sur certains produits pour compenser les coûts supplémentaires,

- Des nouveaux circuits logistiques pour fluidifier les flux.

Ceci se traduira néanmoins par une limitation du potentiel des ventes aux Etats-Unis et des décalages de facturations du troisième trimestre vers le quatrième trimestre 2021 sans remettre en cause les prévisions du Groupe.

Perspectives

Le Groupe lancera au deuxième semestre des nouveautés majeures tant en Racing qu'en Flying.

Le Groupe maintient sa prévision d'un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros en croissance de plus de 25% en 2021, et d'un résultat opérationnel courant supérieur à 20 millions d'euros.